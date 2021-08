Impfen ohne Termin

Rhein-Neckar. Niederschwellige Angebote sollen Impfmuffel in der Region zum Piks gegen Corona bewegen. Immer wenn die Türen in der Mainzer Straße 51 in Worms offen stehen, können alle volljährigen Personen mit Ausweisdokument eine Impfdosis bekommen und alle Personen ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Geöffnet ist das Impfzentrum am Montag, 6. September, 7.30 bis 13 Uhr, sowie am Freitag, 10. September, 8 bis 13 Uhr. Zum freien Impfen ermuntert das Zentrum in Frankenthal in der Woche vom 6. bis 11. September. Los geht es am Montag, 6. September von 12 bis 18 Uhr. Es folgen Dienstag und Mittwoch, 9 bis 15 Uhr, Donnerstag, 9 bis 12 sowie 13 bis 21 Uhr, Freitag, 15 bis 23 Uhr und Samstag von 9 bis 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brände gelegt

Derweil ermittelt die Polizei wegen mutmaßlich absichtlich gelegten Bränden an zwei Corona-Testzentren und einem Impfzentrum in Speyer. Bei den drei Feuern sei niemand verletzt worden, das Impfzentrum sei nicht gefährdet gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen Zusammenhang schließen die Ermittler nicht aus . sin/lrs