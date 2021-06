„Impfangebot notwendig“

Heidelberg. Der Heidelberger Universitätsrektor Bernhard Eitel hat die Landesregierung aufgefordert, Studierenden Impfangebote zu machen. Ziel sei, im Wintersemester in eine „verantwortungsvolle, aber weitreichende“ Präsenz in Forschung und Lehre zurückzukehren. Ein entsprechendes Schreiben der Landesrektorenkonferenz sei bereits an die baden-württembergische Landesregierung gegangen. „Bislang haben wir aber auch darauf wenig Resonanz erfahren.“

Viele Studierende hätten an ihren Studienorten keine Hausärzte und seien deshalb auf Impfaktionen der Städte oder öffentliche Impfzentren angewiesen. Weniger ausgelastete Impfzentren könnten als Impfstraßen für die Studierenden eingerichtet werden, hatte Eitel im Gespräch mit dieser Zeitung ausgeführt. Die jungen Menschen bräuchten Gewissheit, dass sie im Wintersemester komplett geimpft sein können.

Eitel verlangt auch Klarheit darüber, ob für die Hochschulen die Abstandsregel von 1,5 Meter weiter gelten werde. Wenn diese Norm nicht falle, dann sei keine Rückkehr zur Präsenz möglich. Es seien nicht genügend große Säle vorhanden.

„Zwei Jahrgänge Studierende drohen uns verloren zu gehen, von mangelnden internationalen Perspektiven oder psychischen Schäden in einem der wichtigsten Lebensabschnitte, in dem Weichen gestellt werden, gar nicht zu sprechen“, fügte er hinzu.

