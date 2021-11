Impfaktionen des DRK im Kreis Südliche Weinstraße

Südliche Weinstraße. Der DRK-Kreisverband Südliche Weinstraße bietet zusammen mit der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße zusätzliche Impfaktionen an. Der erste Termin findet am Dienstag, 30. November, von 17 bis 22 Uhr in Turn- und Festhalle in Offenbach (Essinger Straße 90) statt. Eine weitere Impfaktion ist am Mittwoch, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr in Festhalle in Herxheim (Bonifatiusstraße 22) geplant. Möglich sind dort Erst-, Zwei- oder auch Dritt-Impfungen. Es werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Johnson und Johnson verimpft. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Laut den aktuellen Vorgaben kann eine Dritt-Impfung erhalten, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Die Auffrischimpfung soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1