Impfaktion für alle Wormser Bürger

Worms. 3000 Impfdosen – und kaum einer will sie haben. Die Stadt Worms sucht zur Stunde Impfwillige im Rahmen einer Sonderaktion. Die Impfaktion findet nur am heutigen Sonntag bis 18 Uhr statt.

Das Land hatte der Nibelungenstadt für diesen Sonntag 2500 Dosen als Sonderzuteilung geschickt, nachdem die Inzidenzzahlen wochenlang nicht sinken wollten. Nun sind es sogar 3000 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson geworden, bei dem nur eine einzige Impfung notwendig ist. Die Stadt hatte in den Wohnvierteln mit einer besonders dichten Wohnbebauung per Wurfzettel in die Briefkästen auf die Impfaktion aufmerksam gemacht und die Bürger explizit eingeladen.

In den ersten eineinhalb Stunden sei die Aktion auch sehr gut angelaufen. 150 Menschen habe man impfen können. Dann sei es wie abgerissen gewesen, erklärt der Wormser Impfkoordinator Dieter Hermann auf Anfrage dieser Redaktion. Deshalb habe die Stadt mit Unterstützung der Feuerwehr mit Lautsprecherdurchsagen nochmals auf die Impfaktion hingewiesen und diese auf alle Wormser ausgeweitet, die eine Impfung haben wollen.

Bürger können spontan vorbeikommen und sich ihre Immunisierung abholen. Geimpft wird in den drei Impfzentren in der Nikolaus-Dörr-Halle, der Staudinger-Grundschule und im EWR-Kesselhaus. Die Impfaktion dauert noch bis 18 Uhr. Bis 14.30 Uhr waren nur im Impfzentrum Nikolaus-Dörr-Halle rund 600 Dosen verimpft.

