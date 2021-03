Rhein-Neckar. Die Deutschen haben ein gespaltenes Verhältnis zum Föderalismus: In der Corona-Pandemie wird häufig Kritik an Kleinstaaterei und Flickenteppichen laut, wenn sich die Regelungen in den Ländern unterscheiden. Wenn es dagegen ums Impfen geht, sind die Grenzen der Bundesländer offenbar sehr willkommen. Seit Wochen erklingen in den Grenzregionen immer wieder Klagen über Impf-Tourismus. In der Metropolregion bleiben Fälle von Menschen, die zum Impfen über die Ländergrenze fahren, allerdings die Ausnahme.

Wer zuerst an der Reihe ist Weil derzeit nicht genug Impfstoffe gegen das Coronavirus vorhanden sind, hat die Ständige Impfkommission eine Reihenfolge festgelegt, in der Bürgerinnen und Bürger geimpft werden. Zur Gruppe mit der höchsten Priorität, die derzeit geimpft wird, gehören über 80-Jährige, Pflegekräfte und medizinisches Personal, das Kontakt zu Covid-19-Patienten hat. In den meisten Ländern können inzwischen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas, Grund- und Förderschulen Termine ausmachen. Termine im Impfzentrum der eigenen Stadt oder des Landkreises kann man zentral unter der Telefonnummer 116 117 oder unter www.impfterminservice.de vereinbaren. fab

Postleitzahl wird zugeordnet

AdUnit urban-intext1

Generell gilt in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz das Wohnortprinzip: Einen Impftermin kann man in der Regel nur in dem Stadt- oder Landkreis ausmachen, in dem man seinen Wohnsitz hat. „Bei der Anmeldung wird dies über die Postleitzahl automatisch zugeordnet“, erklärt zum Beispiel das Gesundheitsministerium in Mainz. „Die Impfstoffe, die der Bund erhält, werden entsprechend der Bevölkerungszahl auf die Bundesländer verteilt“, sagt ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums. Baden-Württemberg zum Beispiel erhalte rund 13 Prozent. „Wenn Menschen versuchen, in einem anderen Bundesland einen Termin zu bekommen, kann das zu einer Ungleichverteilung führen“, so der Sprecher.

Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. In Einzelfällen kommt es vor, dass Personen aus „fremden“ Bundesländern einen Impftermin bekommen. In Mannheim gab es nach Angaben der Stadt vereinzelte Fälle. Auch beim Rhein-Neckar-Kreis hat man entsprechende Wünsche schon gehört. Sprecher Ralph Adameit weist aber darauf hin, dass die Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim gar nicht selbst für die Terminvergabe zuständig sind: Die laufe zentral über die Webseite www.impfterminservice.de oder über die Rufnummer 116 117. „Wenn jemand mit einem Termin mit Impfberechtigung zu unseren Impfzentren kommt, wird dieser nicht abgewiesen“, so Adameit.

Ausnahmen gelten in den drei Ländern vor allem für Berufspendler. In der Regel können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus einer priorisierten Berufsgruppe am Dienstort impfen lassen – auch wenn sie in einem anderen Bundesland wohnen. Das gilt zum Beispiel für das medizinische Personal in Krankenhäusern, Kitas und Schulen.

AdUnit urban-intext2

Baden-Württemberg ist zudem früher als andere Länder in die Impfung von Lehrkräften und Kita-Personal eingestiegen. In der Zeit, in der diese Gruppen anderswo noch nicht geimpft wurden, habe man auch aus anderen Bundesländern Anfragen für Impftermine erhalten, erklärt der Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart. Diese wurden aber abgelehnt. Allerdings haben Rheinland-Pfalz und Hessen inzwischen nachgezogen und ebenfalls damit begonnen, Termine für die zweite Gruppe auszumachen.

Hoffen auf mehr Impfstoff

In Baden-Württemberg hält man es für möglich, von der Impfung nach Länder- und Kreisgrenzen abzurücken – allerdings erst, wenn die Vakzine in großen Mengen zur Verfügung stehen. „Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation durch weitere zugelassene Impfstoffe und wachsende Produktionskapazitäten bei den bereits zugelassenen Impfstoffen entspannen wird“, so der Sprecher des Sozialministeriums. Das werde aber noch etwas dauern. „Wenn ausreichend Impfstoff da ist, kann sich jeder Berechtigte, der oder die das möchte, im nächstgelegenen Impfzentrum impfen lassen.“