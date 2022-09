Imker verursacht Waldbrand in Gleisweiler

Gleisweiler. Ein Imker hat am Freitagnachmittag einen Waldbrand in Gleisweiler verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde vermutlich durch unsachgemäße Berauchung eines Bienenstockes das Feuer ausgelöst. Rund 400 Quadratmeter Wald und Gestrüpp fielen den Flammen zum Opfer. Der Imker erlitt eine Rausgasvergiftung und musste noch vor Ort von einem Notarzt behandelt werden. Anschließend wurde der 42-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit elf Fahrzeugen waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Gegen den Imker wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1