Imbiss-Mitarbeiter schlägt betrunkenem 28-Jährigen ins Gesicht

Speyer. Drei Männer gerieten am Mittwochabend vor einem Imbiss in Speyer in eine Schlägerei. Wie die Polizei berichtet, forderte ein betrunkener 28-Jähriger den 40-jährigen Angestellten zum Kämpfen auf, nachdem er sein Geld für das bestellte Essen hinter die Theke geworfen hatte. Ein 23-jähirger Bekannter des Imbiss-Mitarbeiters griff in die Rangelei der beiden Männer ein. Der 28-Jährige schubste diesen zu Boden, worauf ihm der 40-Jährige mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 28-Jährige erlitt dadurch eine Nasenbeinfraktur und Prellungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die anderen beiden Männer trugen Kratzwunden und Schwellungen davon. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Unruhestifter einen Wert von 0,47 Promille.

