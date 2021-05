Im September wird am Neckar gesäubert

Rhein-Neckar. Nach Rhein, Ruhr, Mosel und Main gibt es in diesem Jahr auch den 1. NeckarCleanUp. Wie die Initiatoren des bereits bekannten „RhineCleanUp“ am Donnerstag mitteilten, sind Kommunen, Umweltverbände, Wassersportvereine, Unternehmen oder Nachbarschaftsgemeinschaften aufgefordert, am Samstag, 11. September, das Neckar-Ufer zu säubern.

Die Notwendigkeit dazu ist, so Initiator Joachim Umbach, durch die Corona-Pandemie gestiegen: „Häufig werden Masken weggeworfen oder gehen verloren. Und: Durch die Zunahme der Take-away- und der Online-Geschäfte hat der Verpackungsmüll dramatisch zugenommen.“ Umbach rechnet zur Premiere mit 5000 bis 10 000 aktiven Helfern: „Unsere Erfahrungen am Rhein und vor allem an Mosel und Main machen mir Mut.“

Mit der Aktion soll verhindert werden, dass Müll – meist handelt es sich um Plastik – über das Ufer in den Fluss und damit in die Meere gelangt, so die Organisatoren. 2018 wurde die Initiative am Rhein gegründet, mittlerweile machen auch Gruppen an insgesamt sieben Nebenflüssen mit, jeweils immer von der Quelle bis zur Mündung. 2020 haben am gemeinsamen Aktionstag über 40 000 Teilnehmer rund 350 Tonnen Müll gesammelt.

„Wir sind eine Mitmachaktion, an der sich jeder beteiligen kann – Junge und Alte, organisierte und freie Gruppen, Ortsgruppen von Umweltverbänden, aber auch Unternehmen oder Parteien“, erklärt Umbach. Die Teilnehmer gehen keine Verpflichtungen ein, müssen keine Mitmach-Gebühr bezahlen. Es gibt nur eine einzige Vorgabe: Mit der zuständigen Kommune muss abgeklärt werden, dass der Müll sachgerecht entsorgt wird. Häufig unterstützen die Kommunen die Müllsammler mit Material wie Müllsäcken und Handschuhen – falls nicht, würden die NeckarCleanUp-Organisatoren einspringen, hieß es. her

