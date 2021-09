Im Lkw von Rumänien nach Deutschland: Vier geflüchtete Jugendliche aus Afghanistan festgestellt

Landau. Die Polizei hat am Mittwochmorgen bei Landau vier offenbar aus Afghanistan geflüchtete Jugendliche festgestellt. Einem Mann waren die Schutzsuchenden im Alter von 16 und 17 Jahren auf der L509 in Offenbach an der Queich aufgefallen, woraufhin dieser nach Angaben der Bundespolizei die Beamtinnen und Beamten verständigte, welche die Jugendlichen an der Landstraße zunächst in Empfang nahmen und dann zur Dienststelle brachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Personen wurden rumänische Asylbescheinigungen aufgefunden. Per Übersetzter wurde herausgefunden, dass es sich um afghanische Staatsangehörige handeln soll, die mit einem LKW von Rumänien nach Deutschland gekommen seien. Bereits seit zwei Tagen würden sie umherlaufen. Das Ziel sei ein Bruder in Frankfurt am Main. Im Gespräch hätten sie geäußert, in Deutschland Schutz suchen zu wollen. „Die polizeilichen Maßnahmen dauern an und der anschließende Verbleib der jungen Männer befindet sich in der Klärung“, berichtete die Polizei abschließend.