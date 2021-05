Im Graben gelandet

Neustadt. Gleich drei rekordverdächtige Promillefahrer sind am Montag in Neustadt aktenkundig geworden. So war ein 38-jähriger Autofahrer in Richtung Edenkoben unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto in den Graben rutschte. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,09 Promille. Der 38-Jährige, der unverletzt blieb, musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten direkt sicher.

Gleiches geschah mit der Fahrerlaubnis eines 39-Jährigen, der nach Mitternacht in eine Routinekontrolle geraten war. Da er nach Alkohol roch, musste er pusten und erreichte dabei den Wert von 2,66 Promille. Weil er um zwei Uhr morgens mit seinem unbeleuchteten Rad in Schlangenlinien auf dem Alten Turnplatz herumkurvte, stoppte die Polizei einen 21-Jährigen – sein Alkoholtest ergab 2,33 Promille. sin