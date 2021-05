Illegales Rennen verursacht Unfall mit vier Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Birkenau. Vermutlich ein illegales Rennen zwischen einem Sportwagenfahrer und einem Motorradfahrer hat am Sonntag auf der L3408 bei Birkenau zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen geführt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 34-jährige Autofahrer gegen 14.25 Uhr in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit insgesamt drei Fahrzeugen, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Der 34-Jährige sowie eine 78-jährige Autofahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch ein weiterer an dem Unfall beteiligter Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die L3408 blieb aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für eineinhalb Stunden vollgesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zu dem Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizei zu melden.