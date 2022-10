Illegales Motorradrennen endet in schwerem Verkehrsunfall bei Altdorf

Landau. Ein vermutlich illegales Rennen zwischen drei Motorradfahrern am Samstag auf der L540 Richtung Freimersheim ist in einem schweren Verkehrsunfall geendet. Kurz nach dem Altdorfer Kreisel setzten die Motorradfahrer nebeneinander zum Fahren auf dem Hinterrad an, berichtet die Polizei. Einer der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und streifte den Fahrer neben sich, der dadurch in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Auto zusammenstieß. Ein Rettungshubschrauber transportierte den schwer verletzten Motorradfahrer in die BGU Ludwigshafen. Die Insassen des verunfallten Autos blieben unverletzt. Die Polizei stellte die Führerscheine der Motoradfahrer sicher. Ihnen wird unter anderem die Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

