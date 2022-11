Weinheim. Das unerlaubte Verbrennen von Gartenabfällen hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz in Weinheim ausgelöst. Gegen 14.45 Uhr alarmierte ein Anrufer die Einsatzkräfte wegen eines ausgebrochenen Brandes im Bereich der Stadthalle, teilt die Polizei mit. Vor Ort stellten sie ein größere Feuer in einem Garten fest und überwachten das kontrollierte Abbrennen. Personen kamen nicht zu schaden. Die verantwortlichen Anwohner werden mit einer Ordnungswidrigkeit rechnen müssen.

