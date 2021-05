Illegales Autorennen auf B9 endet mit Totalschaden

Worms. Drei Fahrzeuge haben sich am am Mittwochabend ein Autorennen auf der B9 aus Richtung Worms-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Am Gallborn geliefert. Wie die Polizei berichtete, bedrängten sie eine vor ihnen fahrende Zeugin und fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Einer der Wagen, ein Porsche, ordnete sich an einer Kreuzung links ein und bremste bis zum Stillstand ab. Der folgende am Rennen beteiligte Audi wollte vermutlich ebenfalls links abbiegen, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig die Geschwindigkeit drosseln. Das Ausweichen auf die andere Fahrbahn endete in einer Kollision mit dem von hinten anrasenden BMW. Dieses dritte am Rennen beteiligte Auto wurde durch den Aufprall quer über die Fahrbahn geschleudert, krachte in den Mast einer Lichtzeichenanlage und wurde hinter der vorderen Sitzreihe geteilt. Sowohl das Fahrzeugheck, als auch die Fahrzeugfront wurden in den Gegenverkehr geschleudert, wo sich kein anderer Verkehrsteilnehmer befand. Der Fahrer des BMW kam nur leicht verletzt ins Klinikum Worms. Bei allen drei Beteiligten wurden die Führerscheine und die Fahrzeuge zwecks Begutachtung sichergestellt. Die B9 war in diesem Bereich bis etwa 03:30 Uhr zwecks Unfallaufnahme und Reinigung komplett gesperrt.

