Sinsheim. Zwei Autofahrer haben sich am Dienstagabend auf der B39 in Richtung Sinsheim-Steinsfurt ein illegales Rennen geliefert. Beide Fahrzeuge gerieten laut Polizeibericht in einer Kurve in den Gegenverkehr. Mehrmals habe ein Fahrer versucht den anderen über die Gegenspur zu überholen bis der schnellere die Fahrbahn versperrte. Bislang sind keine gefährdeten Verkehrsteilnehmer bekannt.

Die Polizei ermittelt gegen beide Fahrzeugführer wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.