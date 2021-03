Weinheim/Ladenburg. Am Samstag wurde in der Daimlerstraße in Ladenburg ein wohl illegaler Welpentransport von Veterinäramt und Polizei gestoppt – es ist der inzwischen dritte Vorfall innerhalb weniger Wochen in der Region. Anwohner waren durch Gewimmer auf die Hunde aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert.

Vor Ort entdeckten Tierschützer, Beamte und Mitarbeiter des Veterinäramts mehrere Hunde, die teils in einem erschreckenden Zustand waren. Eingepfercht zwischen Sperrmüll auf einem Anhänger, saßen die Tiere in viel zu engen Käfigen und Boxen in ihren Exkrementen, die Augen verklebt, berichtet Michael Ehlers vom Tierschutzverein Weinheim. Nach Informationen der Tierschützer kamen die Hunde aus Mazedonien. Wohin sie gebracht werden sollten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim.

In Weinheimer Tierheim gebracht

Die Augen des geretteten Dobermanns sind verklebt. © Tierschutzverein Weinheim

Sieben Welpen wurden noch am Samstag ins Tierheim Weinheim gebracht. Dort werden sie nun wieder aufgepäppelt. Besonders schlimm erging es einem Dobermann-Welpen. „Seine Ohren und sein Schwanz wurden kupiert. Das ist in Deutschland verboten. Offenbar wollte man mit diesem bei uns illegalen Eingriff noch mehr Geld mit dem Welpen verdienen“, sagt Ehlers. Zur Welt kommen Dobermänner mit Schlappohren und langen Ruten. Aus kosmetischen Gründen wurde das Kupieren früher ganz selbstverständlich durchgeführt. Dabei ist die Prozedur für die Welpen sehr schmerzhaft. Denn selbst wenn der Eingriff unter Vollnarkose erfolgt, müssen die Ohren über Wochen oder Monate eingespannt oder „nach oben geklebt“ werden. Vmr