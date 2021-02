Bensheim. Ein besorgter Autofahrer alarmierte am Mittwochabend von der Rastanlage Bergstraße an der A 5 aus die Polizei. Im Auftrag eines Freundes transportierte der Mann eine trächtige Hündin aus der Schweiz in die Niederlande. Während der Fahrt hatte die Hündin bereits einen Welpen zur Welt gebracht.

Mit dieser Situation war der 45-Jährige sichtlich überfordert, so die Polizei. Ihm blieb somit nur der telefonische Hilferuf an die Ordnungshüter. Die herbeigeeilten Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen und der Spezialisten des Diensthundewesens des Polizeipräsidiums Südhessen konnten anschließend für die Hündin und den frisch geborenen Welpen schnell tiermedizinische Hilfe organisieren.

Die Polizei stellte im Zusammenhang mit dem Hundetransport allerdings auch mehrere Verstöße fest. Bei der Hündin handelt es sich augenscheinlich um einen sogenannten Listenhund, für den der Fahrer jedoch keine Papiere vorweisen konnte. Die Transportbox war bereits vor der Geburt des Welpen viel zu klein für die Hundedame. Zudem sei der Transport hochträchtiger Tiere ohnehin nicht erlaubt.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen das Hundeverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz verantworten. Gegen ihn wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Sicherheitsleistung angeordnet. Auch gegen den Hundebesitzer wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Die kleine Hundefamilie wurde von der Polizei in einer Tierklinik untergebracht und dort gut versorgt. Dort erblickten weitere acht Welpen das Licht der Welt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren