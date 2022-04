Illegaler Bus befördert 10.000 Euro und gesuchte Personen

Ruchheim. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag ist in Ruchheim ein illegaler Bus, der gesuchte Personen und 10.000 Euro mitführte, aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilte, beförderte der Fahrer eine kleine Reisegruppe samt Gepäck von Frankreich nach Moldawien, von denen drei zur Fahndung ausgeschrieben waren. Den mitgeführten Dokumenten zufolge hatten die drei Personen nach versagtem Asyl in Deutschland in Frankreich ihr Glück erneut erfolglos versucht und befanden sich nun wieder in Deutschland. Der Betreiber des Personen- und Gütertransportunternehmens führte mehr als 10.000 Euro in kleinen Scheinen mit sich, für die er keine Erklärung hatte. Der Unternehmer besaß zudem keine Lizenz zum internationalen Personentransport.

