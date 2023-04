Illegale Müllentsorgung: Heizöl in Gewässer in Eußerthal ausgetreten

Eußerthal. Weil ein Heizöltank in einem Gewässer in Eußerthal aufgefunden wurde, ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag im Einsatz gewesen. Im Zeitraum vom 22. bis 29. April haben bislang unbekannte Täter den Tank illegal im Gewässer in der Nähe der Fachklinik entsorgt, teilte die Polizei mit.

Da der Tank noch zu einem Viertel mit Heizöl gefüllt war, trat eine geringe Menge in das Gewässer aus. Die Einsatzkräfte bargen den Tank und entfernten das ausgetretene Öl mit einem Bindemittel.

Hinweise zu der illegalen Müllentsorgung können unter der Rufnummer 06341 / 287 -0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de abgebeben werden.