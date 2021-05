Speyer. Eine Fahrschülerin ist am Sonntag von der Polizei bei einer illegalen Autofahrt erwischt worden. Wie die Beamten mitteilen, geriet die 45-Jährige in der Geibstraße in eine Verkehrskontrolle. Die Frau, die kurz vor ihrer Fahrprüfung stand, war gemeinsam mit ihrem 59-jährigen Ehemann, der als „Fahrlehrer“ fungierte, unterwegs. Gegen die 45-Jährige wurde ebenso ein Strafverfahren eingeleitet wie gegen ihren Ehemann.

AdUnit urban-intext1