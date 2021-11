Speyer. Unbekannte haben Schlachtabfälle in Speyer Nord illegal entsorgt. Wie die Stadt Speyer mitteilte, wurde die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, über die illegal abgestellten Abfälle informiert. Derartige Funde seien in den letzten Monaten mehrfach vorgekommen – ein Verantwortlicher sei allerdings bislang nicht ermittelt worden. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06232/142828 entgegengenommen.

Illegal abgestellte Schlachtabfälle in Speyer. © Stadt Speyer