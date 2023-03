Baden-Württemberg. Warnstreiks im Kfz-Handwerk sind für Montag, den 03.04.2023 in Baden-Württemberg angekündigt. Die IG Metall fordert für die rund 55 000 Beschäftigten im Kfz-Handwerk 8,5 Prozent mehr Geld, eine soziale Komponente wie zum Beispiel in Form einer Inflationsausgleichsprämie sowie die Übernahme Ausgebildeter. Die erste Verhandlung in der Tarifrunde des Kfz-Handwerks in Baden-Württemberg wurde am 27.3.2023 ergebnislos beendet, die nächste Verhandlung findet am 21. April 2023 statt.

