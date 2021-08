„Ich möchte ja auch, dass es schnell vorbeigeht“: Mit einem umfassenden Geständnis hat vor dem Heidelberger Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenkurier begonnen. Der heute 32-Jährige war am 3. März in der Nähe des Walldorfer Kreuzes nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in eine Leitplanke gekracht. Zuvor soll er – mit einem geschätzten Tempo von 160 – versucht haben,

...