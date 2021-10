„Ich passe auf, wem ich mich mitteile“

Worms. Dass nicht-jüdische Menschen über die Juden von heute wenig wissen, hat Gabriela Chauskin schon öfter erlebt, etwa in der Erzieherschule. „Du bist jüdisch? Ok. Wir dachten, alle sind tot“, habe sie dort von Mitschülern gehört, so die 24-Jährige aus Frankfurt. Chauskin, die lettische Wurzeln hat, klärte die anderen über jüdisches Leben heute auf – und warum sie aus Lettland und nicht aus Israel ist. Inzwischen informiert sie regelmäßig über das Jüdisch-sein, ebenso wie Gabriela Abramovich (23), auch eine Jüdin aus Frankfurt. Beide arbeiten bei „Meet a Jew“ mit, was übersetzt „Triff einen Juden“ heißt. Auf Einladung von Schulen, Jugendzentren oder anderen Einrichtungen beantworten sie Fragen zum Judentum und zu ihrem Leben. Die Idee: Um Vorurteilen entgegenzuwirken, sollen Nicht-Juden aktuelles jüdisches Leben durch Juden kennenlernen. „Denn eine persönliche Begegnung bewirkt, was Tausend Bücher nicht leisten können“, heißt es auf der Homepage der 2020 vom Zentralrat der Juden in Deutschland organisierten „Meet-a-Jew“-Initiative, deren Schirmherr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist.

An einem Herbstabend sitzen die Frauen in der Volkshochschule Worms Bürgern und Pressevertretern gegenüber. Wie sich zeigt, gehören sie dem orthodoxen Judentum an, leben also eher traditionell und halten die Vorschriften ein, wie Chauskin sagt. Bei den Juden gebe es – wie im Christentum und im Islam – diverse Strömungen, „es gibt weniger religiöse Juden, es gibt streng religiöse, orthodoxe, liberale“ und Reformer, „alles Mögliche“. Dass zwei Orthodoxe da sind, sei eher Zufall, wobei ihre Konstellation häufiger vorkomme, da beide aus Frankfurt seien und sich privat kennen. Bei anderen „Meet-a-Jew“-Terminen sei der Partner „das komplette Gegenteil von“ ihr gewesen und habe das Jüdisch-sein nicht ausgelebt, so Chauskin, die an anderer Stelle betont, dass das Judentum nicht missioniert. Viele Mitarbeiter seien eher weltlich eingestellt, sagt Abramovich. Sie stammt aus Brasilien, ist seit 2002 in Deutschland und studiert Erziehungswissenschaften.

Im Dialog Genzen überwinden

Chauskin kam auch als Kind nach Deutschland, machte eine Ausbildung zur Sozialassistentin und arbeitet danach in einem Start-up-Unternehmen. Weshalb machen sie bei „Meet a Jew“ mit? Wollen sie damit auch dem Antisemitismus entgegenwirken? „Mein Hauptanliegen ist tatsächlich, dass man einfach ins Gespräch kommt, weil es selten der Fall ist, dass Menschen Menschen mit jüdischem Glauben kennen“, betont Chauskin, die persönlich noch nicht mit Antisemiten zu tun hatte. Nur im Dialog könne man Grenzen überwinden. Abramovich ergänzt, sie sei früher in der Schule und bei Freunden oft mit Vorurteilen konfrontiert worden, diesen wolle sie vorbeugen. In der Schule gehe es kaum um das moderne Judentum, sondern eher um Geschichtliches, doch das sei nicht die ganze jüdische Kultur. „Die meisten kennen die Juden eher von (…) Holocaust-Filmen oder Holocaust-Dokumentationen.“ Wie moderne Juden seien, nähmen sie nicht wahr.

Vorurteile hätten auch damit zu tun, „dass immer noch nicht alle Menschen begreifen, dass das Judentum nicht das Gleiche ist wie Israel“, sagt Chauskin. Abramovich ist nach eigenen Angaben in den Sozialen Medien schon beleidigt worden und hat im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt Hassnachrichten erhalten. Reflexhaft versteckt sie draußen ihren Ring mit dem Davidstern. „Ich passe auf, wem ich mich mitteile.“ Angst habe sie aber nicht. „Ich kenne meine Rechte, und ich nehme sie auch gerne wahr.“

