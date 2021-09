Hungriger Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und geht

Landau. Ein 43-jähriger Radfahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall mit einem Auto verursacht. Nach Polizeiangaben hatte der Landauer dem Autofahrer die Vorfahrt genommen, so dass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Radfahrer verabschiedete sich noch vor dem Eintreffen der Polizei von dem Autofahrer und gab gegenüber diesem an, noch schnell etwas zu Essen kaufen zu müssen. Eine zweite Polizeistreife fuhr daraufhin zu einem nahegelegenen Markt und konnte den Radfahrer dort finden. Da sich der Verdacht ergab, dass der 43 - Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe genommen.

