Hunderte Trauergäste bei Bestattung von Mannheimer Neonazi Hehl

Dudenhofen. Bei der Bestattung des Mannheimer Neonazis Christian Hehl im Friedwald in Dudenhofen waren am Samstag rund 300 Trauergäste aus der rechten Szene vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu keiner Gegenkundgebung. Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, mit einem größeren Aufgebot vor Ort zu sein.

Hehl war laut Berichten in rechten Foren am 16. Oktober im Alter von 53 Jahren in einem Krankenhaus in der Region gestorben. Der mehrfach vorbestrafte Gewalttäter galt schon seit Längerem als gesundheitlich sehr angeschlagen. Der gebürtige Ludwigshafener saß von 2014 bis 2019 für die NPD im Mannheimer Gemeinderat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1