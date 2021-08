Hund zeigt Symptome von Vergiftung - Polizei fordert Tierbesitzer zur Vorsicht auf

Neckargemünd. Anzeichen einer Vergiftung hat am Dienstagmittag ein Hundebesitzer in Neckargemünd an seinem Tier festgestellt. Zuvor war er mit dem Hund im Bereich der Hollmuthstraße spazieren. Ein Tierarzt bestätigte den Verdacht. Bei einer Absuche der Strecke konnten die alarmierten Beamten keine Auffälligkeiten feststellen. Da dennoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Hund im Bereich der Hollmuthstraße eine giftige Substanz aufgenommen hat, werden Hundebesitzer dazu aufgerufen, hier besonders darauf zu achten, was ihre Vierbeiner fressen.

