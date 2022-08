Hund schlägt in Waldsee Einbrecher in die Flucht

Waldsee. Ein Hund hat in der Schlichtstraße in Waldsee in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, weckte er die 35-jährige Bewohnerin durch sein Knurren im Wohnzimmer. Als die Frau nachschaute, fiel ihr eine Person auf, die gerade versuchte, ihren Rollladen nach oben zu schieben. Als die Frau ihren Hund daraufhin über die Haustür freiließ, flüchtete die unbekannte Person vor ihm. Die Fahndung der Polizei nach dem möglichen Einbrecher blieb ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06235/495-0 zu melden.

