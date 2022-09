Hund löst Brand in Bobenheim aus

Bobenheim. Weil sich der Familienhund verbotenerweise Essen von der Herdplatte geholt und diese dabei versehentlich einschaltet hatte, drang am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr Rauch aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kleinkarlbacher Straße in Bobenheim. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall keiner verletzt. Auch ein Gebäudeschaden sei nicht entstanden.

Durch die Ermittlungen vor Ort konnte die Polizei den Täter schnell ausfindig machen: Als der Hund das Essen von der Herdplatte holen wollte, schaltete er das Touch-Bedienfeld ein, teilt die Polizei mit. Da auf dem Herd noch mehrere Gegenstände aus Plastik standen, fingen diese an zu schmoren und es kam zur Rauchentwicklung in der Wohnung.

