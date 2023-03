Hund beißt jungen Mann in Speyer – Zeugen gesucht

Speyer. Ein Hund hat einem 25-Jährigen in Speyer am Dienstagmorgen unvermittelt in den Arm gebissen, der Halter entfernte sich unerlaubt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 7.45 Uhr auf dem Gehweg der Schützenstraße, als der Hundehalter ihn mit seinem Rottweiler an der Leine passierte. Der Hund biss den Mann, die Bisswunde ging unter die Haut und musste ärztlich behandelt werden.

Der Hundehalter forderte den 25-Jährigen dabei nur auf, nicht näher zu kommen, schimpfte mit seinem Hund und ging seines Weges, ohne sich um den 25-Jährigen zu kümmern. Ein Zeuge beschreibt den Hundehalter folgendermaßen: Ungefähr Ende 30, schlank, sehr kurze Haare, teilweise grau.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 062321370 bei der Polizei Speyer zu melden.