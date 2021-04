Hund beißt 17-Jährigen ins Bein - Zeugen gesucht

Schifferstadt. Ein 17-Jähriger ist am Mittwochmittag von einem Hund ins Bein gebissen worden. Laut Polizei soll der Hund den Jugendlichen unvermittelt in der Straße Am Mönchof gegen 13.15 Uhr angegriffen haben. Durch den Biss zog sich der 17-Jährige eine blutige Wunde zu.

Der Hundehalter sei zügig in Richtung Hauptbahnhof davongelaufen, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 19 bis 22 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, mit kurzen, hellbraunen Haaren und bekleidet mit einem hellblauen Trainingsanzug.

Bei dem Hund dürfte es sich um einen hellbraunen Pitbull gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.