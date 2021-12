Hund auf der Fahrbahn verursacht Verkehrsunfall auf B 292

Sinsheim. Ein auf die Fahrbahn rennender Hund hat am Dienstagvormittag in Sinsheim einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die B292, als auf Höhe der Abfahrt Daisbach das Tier auf die Straße lief, sodass sie zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde. Eine nachfolgende Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der 35-Jährige auf. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Hund wurde mit schweren Verletzungen zu einem Tierarzt gebracht. Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro.

