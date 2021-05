„Hüttenkulturzulassen“

Bad Dürkheim/Neustadt. Mit einem eindringlichen Appell wenden sich eine Landrätin, Landräte und Oberbürgermeister aus der Pfalz an die Landesregierung: Sie fordern die Öffnung für Selbstbedienungsangebote in Hütten und Biergärten.

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass nach aktuellen Regelungen die Außengastronomie im Land öffnen darf, jedoch die Landesverordnung gleichzeitig den sogenannten Thekenverkauf im Rahmen der Selbstbedienung verbietet“, halten Landrätin Susanne Ganster (Südwestpfalz), die Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße), Fritz Brechtel (Germersheim), Hans-Ulrich Ihlenfeld (Bad Dürkheim) und Ralf Leßmeister (Kaiserslautern) sowie die Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) und Marc Weigel (Neustadt an der Weinstraße) in einem gemeinsamen Schreiben an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fest.

Hygienekonzepte nutzen

Bisher nur „to-go-Verkauf“ möglich – wie im Waldhaus Lambertskreuz. © S. Jakob

Sie bitten die Landesregierung daher zum Wohle der Gastronomen eindringlich, die bisherige Haltung nochmals zu überdenken und landesweit einfache, klare und faire Regeln zu schaffen und den Betrieb von Hütten und Biergärten – unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen – auch im Rahmen der Selbstbedienung zuzulassen.

Es gehe um Existenzen und um den Erhalt von Angeboten, die von Bürgerinnen und Bürgern landesweit sehr geschätzt werden, heißt es weiter. Die Hütten- und Gaststättenkultur in der Pfalz sei etwas Besonderes, ein wichtiger Teil der touristischen Infrastruktur und des Selbstverständnisses. Die Gastronomen hätten Konzepte entwickelt, die den hygienerechtlichen Anforderungen vollumfänglich entsprächen. Die Verwaltungschefs verweisen dabei auf unterschiedliche Fenster bei Bestellung und Ausgabe, Spuckschutz oder die Abholung vom zugewiesenen Platz. her

