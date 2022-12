Hühner aus Böhl-Iggelheim in Müllsäcke gesteckt und gestohlen

Böhl-Iggelheim. Elf Hühner sind am 9. Dezember von bislang unbekannten Tätern aus einem umzäunten Garten „Im Steigert“ in Böhl-Iggelheim gestohlen worden. Vermutlich schafften sie die Tiere in Müllsäcken weg, teilt die Polizei mit. Der Tatzeitraum liegt zwischen fünf Uhr und 16 Uhr. Hinweise zu dem Diebstahl können unter der Rufnummer 06235 / 495-0 abgebeben werden.