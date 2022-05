Hubschrauber sucht nach vermisster Person

Heidelberg. Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 23 Uhr zusammen mit der Feuerwehr, dem DLRG und einem Hubschrauber nach einer 20-30jährigen Frau asiatischen Aussehens, welche sich höchstwahrscheinlich in einer medizinischen Notlage befindet, gesucht. Die junge Frau wurde zuletzt am Neckarufer in der Nähe der Tiergartenstraße in Heidelberg gesehen. Sie hat schwarze schulterlange Haare, ist schlank und etwa 1.70m groß. Sie trägt einen hellen Strickpullover. Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse.

