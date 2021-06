Hubschrauber bringt schwerverletzte Frau nach Reitunfall in die Uniklinik

St. Leon-Rot. Eine Reiterin ist von ihrem Pferd abgeworfen und in der Folge schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Heidelberg geflogen. Am Sonntag um 12.12 Uhr, wurde der Reitunfall in Sankt Leon-Rot gemeldet. Eine Gruppe von drei Personen war mit den Pferden auf der Bahnhofstraße unterwegs, als kurz vor der Einmündung zur L 546 die Pferde aus noch nicht bekannter Ursache scheuten. Hierbei wurde eine Reiterin vom Pferd abgeworfen. Der Verkehrsdienst Mannheim wurde bei der Unfallaufnahme eingesetzt und hat die Ermittlungen aufgenommen.

