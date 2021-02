Neustadt. Sara und Florian Wiedemann kochen seit dem ersten Lockdown jeden Freitag in ihrem Hotel „Palatina“ für Menschen in Not. Die etwa 100 Essen bringt das Paar dann zur Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“, die sich in Neustadt um Obdachlose und Bedürftige kümmert. Schlafplätze gibt es dort aber nicht. „Weil kein Mensch bei minus zehn Grad draußen übernachten sollte, haben wir vor dem eiskalten Wochenende 17 Hotelzimmer für Obdachlose hergerichtet. Jeder bekommt eine Schlüsselkarte und kann kommen und gehen wie er möchte“, erzählt Sara Wiedemann.

Auch wenn es jetzt wärmer wird, bleibe das Angebot bestehen: „So lange der Lockdown anhält, findet jeder, der zwischen 12 und 21 Uhr um ein Zimmer bittet, bei uns Unterschlupf“, sagt Florian Wiedemann. Entstanden sei die Idee im Dezember sozusagen „im Affekt“ bei einem Besuch der Begegnungsstätte. „Da haben wir zum ersten Mal die Leute getroffen, für die wir kochen. Und das war ein Schock“, gibt die Geschäftsführerin zu. „Da saß eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, die jeden Tag zum Mittagessen in den Lichtblick kommt, weil sie nicht genug Geld zum Einkaufen hat. Wir haben auch zwei kleine Jungs und waren so betroffen, dass wir beide heulend durch Neustadt heimgelaufen sind“, erinnert sich Sara. Ganz spontan habe ihr Mann gesagt, dass er die leerstehenden Hotelzimmer an Obdachlose vergeben möchte. „Das hat mich selbst überrascht.“

Soziale Medien und Flyer genutzt

Durch die milden Temperaturen im Dezember sei die Idee zunächst in den Hintergrund gerückt. „Doch als das Eiszeit-Wochenende vor der Tür stand, hat er mich am Donnerstagabend angerufen und gesagt: Jetzt machen wir das.“

„Ich habe beim Pizza ausfahren abends einen Obdachlosen gesehen, der in Schlafsäcke und Decken eingewickelt auf der Straße geschlafen hat, da musste ich einfach was tun“, sagt Florian Wiedemann bescheiden. Lichtblick-Leiter Robin Rothe ist begeistert vom Engagement des Hotelier-Ehepaars: „Ich habe den Wiedemanns schon gesagt, dass es mit unseren Gästen durchaus Probleme geben kann, aber das hat sie nicht abgeschreckt.“

Am Freitagmorgen klärt Rothe die Hilfsaktion mit Sozial- und Ordnungsamt ab, druckt Flyer und verteilt sie beim Mittagessen an die Menschen im Lichtblick. „Außerdem habe ich den Facebook-Post formuliert, ohne zu ahnen, dass er mehr als 300 000 Menschen erreichen wird“, erzählt Rothe. In der Zwischenzeit richten die Wiedemanns die Zimmer her und heizen ordentlich ein. „Ich hatte Angst, dass gar niemand kommt“, erinnert sich die junge Hotelchefin. Sechs Wohnsitzlose hätten aber tatsächlich den Weg zum „Palatina“ gefunden. Drei seien immer noch da.

Darunter der etwa 25-jährige Christian. „Er stand vor dem Tor, ist ein paar Mal unsicher auf und ab gegangen und hat sich nicht reingetraut. Erst als zwei andere, die beim Rauchen vor dem Haus zusammenstanden, ihn mitgenommen haben, hat er sich eine Schlüsselkarte abgeholt und eines der Zimmer bezogen.“ Der Lichtblick-Chef kennt den jungen Mann, der meistens unter dem Torbogen einer Kirche schläft, um sich vor Regen und Wind zu schützen. „Christian ist ein Gefangener seiner Gedanken und Umstände“, vermutet Rothe.

Für die Wiedemanns ist es verblüffend zu sehen, wie sich jemand verändert, wenn er ein warmes Bett zum Schlafen und eine Dusche hat. „Als Christian hier ankam, hat man ihm das Leben auf der Straße angesehen. Gestern kam er schick frisiert mit Jeans und weißem Hemd herunter und war ein ganz anderer Mensch“, findet der Hotel-Chef.

Die einzige Regel, an die sich alle halten müssten, ist das Rauchverbot auf den Zimmern. „Sonst gehen die Brandmelder los und die Feuerwehr steht vor der Tür, das wäre ziemlich teuer.“ Die Minibars seien alle leer und auch sonst gebe es in den Räumen keinen Alkohol. Hunde mitzubringen ist dagegen kein Problem: „Das dürfen unsere Gäste ja auch.“

Paypal-Konto eingerichtet

Im Speiseraum stapeln sich derweil Kleidungsstücke, die hilfsbereite Menschen im Hotel abgeben, weil die Kleiderkammer im Lichtblick wegen der Pandemie geschlossen ist. „Außerdem haben wir ein Paypal-Konto einrichten müssen, weil so viele Leute Geld spenden wollen. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Sara Wiedemann, die alle Eingänge sammelt und an den Lichtblick überweist.

Die Gelder für das Hotel zu nutzen, sei kein Thema. „Wir fahren abends Pizza aus, damit unsere Azubis was zu tun haben und wir das Kurzarbeitergeld unserer zehn Mitarbeiter aufstocken können. Die haben auch Familie und in der Gastronomie verdient man eh nicht viel“, sagt Florian Wiedemann beiläufig.

