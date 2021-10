Honigernte in Südhessen und Rheinland-Pfalz deutlich gesunken

Kirchhain/Neustadt (Weinstraße). Imker in Hessen und in der Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr eine deutlich schlechtere Honigernten verbucht als in den Jahren zuvor. Aufgrund des kalten und nassen Frühjahrs hätten die Honigbienen nicht rausfliegen und bestäuben können, sagte Manfred Ritz, erster Vorsitzender des Landesverbands hessischer Imker in Kirchhain.

Besonders in Südhessen hat es hohe Einbrüche in der Ernte gegeben. Demnach sollen nur rund sieben Kilo pro Bienenvolk geerntet worden sein. Die südhessischen Imker konnten ihre Erträge nur retten, indem sie den Honig vom Vorjahr an die Bienen verfütterten. "Der Honig ist in diesem Jahr knapper geworden," sagte Ritz. Er geht davon aus, dass der Preis für den Honig leicht steigt.

Auch die Imker in Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr deutlich weniger Honig geerntet. So sei zum Beispiel die Blühzeit der Akazien aufgrund des Starkregens schon nach zehn Tagen vorbei gewesen, sagte Jochen Dörr, Honigobmann des Imkerverbands Rheinland-Pfalz in Neustadt. Viele Imkereien hätten in diesem Jahr überhaupt nichts geerntet. Ein höherer Preis würde demnach hier nicht ausreichen, um die Verluste der Imker auszugleichen, so Dörr.