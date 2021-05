Holzstück kracht auf Auto - Zeugen gesucht

Hockenheim. Ein großes Holzstück ist am Donnerstag auf das Auto einer 30-Jährigen gekracht und hat ihren Wagen beschädigt. Die Frau war laut Polizeibericht um 14.20 Uhr auf der Talhausstraße in Höhe der Einmündung Duttweiler Straße unterwegs, als das Holzteil vom Anhänger eines Pkw vor ihr herunterflog. Es beschädigte die Front ihres Wagens. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung. Außerdem ist der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

