Sinsheim-Hilsbach. In einem Feldgebiet zwischen Hilsbach und Elsenz ist am späten Donnerstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache ein Lager, bestehend aus rund 14 Ster oder Raummeter Holz in Flammen aufgegangen. Eine Spaziergängerin hatte gegen 11 Uhr von der Elsenzer Seite her das Feuer bemerkt und über Notruf Polizei und Feuerwehr verständigt, hieß es im Einsatzbericht.

Die Feuerwehr war mit über 20 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Holz vollständig verbrannte. Der Schaden beläuft sich laut der Beamten auf über 1.000 Euro.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.