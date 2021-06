Holiday Park öffnet am Samstag – und sucht hunderte neue Mitarbeiter

Haßloch. Sieben Monate lang dauerte die Zwangspause für den Holiday Park in Haßloch. Am Samstag, 5. Juni, startet er nun in die neue Saison. Damit der Besuch für alle Gäste sicher wird, sucht er außerdem 500 neue Mitarbeiter. „Die Sicherheit hat für uns immer die oberste Priorität“, wird Bernd Beitz, Verwaltungsleiter des Freizeitparks in einer Pressemitteilung von Freitag zitiert. Aus diesem Grund ist die Öffnung des Holiday Parks an ein bewährtes Hygienekonzept gekoppelt:

Unter anderem müssen sich die Besucher sich vorab online für Ihren Besuch anmelden. Um die Abstände auf dem 400.000 Quadratmeter großen Gelände einhalten zu können, wird die zulässige Besucherzahl pro Tag reduziert. Im Park werden laut Betreiber „alle Kontaktflächen und Fahrgeschäfte in regelmäßigen Abständen desinfiziert und in den Warteschlangen herrscht eine Maskenpflicht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Indoorattraktionen des Holiday Parks bleiben vorerst geschlossen. Der Besuch des Holiday Parks ist jedoch ebenso wie der Besuch von Zoos und Museen, ohne den Nachweis eines negativen Covid-Testes möglich. Die Gültigkeit von bereits gekauften Tickets und Jahreskarten wird automatisch verlängert, damit den Besuchern genügend Zeit für die Einlösung bleibt.

500 neue Mitarbeiter für die Wiederöffnung des Holiday Parks in Haßloch gesucht

Für den Corona konformen Betrieb sucht er Holiday Park außerdem mehr als 500 neue Angestellte. Während der langen Pause seien dem Konzern viele bestehende Mitarbeiter verloren gegangen. Gesucht werden demnach Mitarbeiter für die Fahrgeschäfte, die Gastronomie und den allgemeinen Parkbetrieb.

Eine Bewerbung ist via Telefon unter der Nummer 06324/5993-0 oder formlos via E-Mail an jobs@holidaypark.de möglich.

