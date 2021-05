Holiday Park klagt gegen das Land

Hassloch. „Wir dürften nicht einmal öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei Null läge, denn Freizeitparks werden wie Jahrmärkte in der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes schlichtweg gar nicht berücksichtigt“, sagt der Verwaltungsleiter des Haßlocher Holiday Parks, Bernd Beitz, im Gespräch mit dieser Redaktion. Deshalb wird der Freizeitpark in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) jetzt eine Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz einreichen. Alle Versuche, auf dem Verhandlungsweg etwas in Mainz zu erreichen, seien bislang gescheitert.

AdUnit urban-intext1

„Wir möchten eine Gleichstellung mit Zoos und Museen erreichen, die bei einer Inzidenz von unter 100 öffnen dürfen“, betont Beitz. Vertreten wird der Holiday Park von einer Berliner Kanzlei, die bereits für den Heidepark in Soltau die Öffnung vor Gericht erstritten hat. Das Land begründe die Schließung mit dem überregionalen Einzugsgebiet des Parks und der Schwierigkeit, Infektionsketten nachzuvollziehen. „Aber die Pfälzer dürfen in die Wilhelma nach Stuttgart fahren, wo ist da die Schutzwirkung?“ Zumal der Park auf 400 000 Quadratmetern nur 5000 Besucher zulassen werde und die Ansteckungsgefahr im Freien sehr viel geringer sei als in Kinos, die nun ebenfalls öffnen dürften. sin