Holiday Park in Hassloch eröffnet „Wickieland“

Hassloch. Für zwölf Millionen Euro ist im Hasslocher Holiday Park ein neuer Themenbereich entstanden. Das „Wickieland“ ist am Samstag nach eineinhalb Jahren Bauzeit und drei Wochen Testbetrieb offiziell eröffnet worden. Auf dem 10 000 Quadratmeter großen Areal im Herzen des pfälzischen Freizeitparks warten nun drei neue Fahrgeschäfte auf Besucher. Den Startschuss gaben Steve Van den Kerkhof vom belgischen Parkbetreiber Plopsa sowie Holiday-Park-Verwaltungsleiter Bernd Beitz, der von Wickie, seinem Vater Halvar und einer wilden Wikingerhorde begleitet wurde.

Viele Wasserspiele

Zu den Attraktionen zählt laut Beitz „Die große Welle“ – eine runde Plattform, auf der 40 Gäste Platz finden. Bei der Fahrt dreht sie sich um die eigene Achse und rast mit bis zu 70 Stundenkilometern durch einen Parcours. An der höchsten Stelle erreicht die große Welle eine Höhe von 15 Metern. Die interaktive Wasserbahn „Splash Battle“ ist so angelegt, dass die Besucher auf der Strecke mit Wasserpistolen auf Ziele schießen und dadurch verschiedene Spezialeffekte auslösen oder Figuren zum Leben erwecken. Auf dem künstlich angelegten See begegnen sich die Boote während der Fahrt mehrmals, so dass einer Wasserschlacht nichts im Weg steht. Bereits 2020 hat der Holiday Park fünf Millionen Euro in den Umbau des Donnerflusses zum „Dino Splash“ investiert. Bei der reißenden Fahrt wird der Besucher in eine prähistorische Landschaft entführt, vorbei an lebensechten, sich bewegenden Dinosauriern.

Halvar und Wickie begrüßen die Gäste in ihrem Reich. © Holiday Park

In zwei Jahren hofft Beitz, ein Themenhotel und einen Wasserpark eröffnen zu können, so dass mehrtägige Aufenthalte für Familien möglich werden.

