Hoher Schaden nach Balkonbrand

Ladenburg. Am Sonntagmittag ist es in Ladenburg zu einem Balkonbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Ursache des Feuers, das in der zweiten Etage ausbrach, noch unklar. Der 63-jährige Hauseigentümer habe zunächst versucht, dieses mit einem Wasserschlauch zu löschen, bevor er sich und seinen Sohn in Sicherheit brachte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der holzverkleidete Balkon sowie ein Teil der Hausfassade beschädigt wurden beschädigt, sodass ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

