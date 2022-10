Hoher Sachschaden und Verletzte nach Auffahrunfall auf der A5 bei St. Leon-Rot

A5/St. Leon-Rot. Zwei Verletzte, ein über 20 000 Sachschaden und drei abgeschleppte Pkw - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagmorgen auf der A5 ereignete. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 28-jähriger Fahrer zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf kurz vor elf zu spät die bremsenden Fahrzeuge vor ihm. Er fuhr auf den Wagen eines 65-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auf ein Auto vor ihm, eines ebenfalls 65-Jährigen geschleudert. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Alle Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg bis 12 Uhr gesperrt.

