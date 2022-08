Weinheim. Im Weinheimer Stadtteil Rischweiher ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Gebäude in der Hohensachsener Straße ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei stand das Gebäude in Vollbrand. Dabei ist ein Schaden von rund 750 000 Euro entstanden. Eine 56-Jährige wurde leicht verletzt. Sie kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Durch den Brand sei das Haus nicht mehr bewohnbar. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.

