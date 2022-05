Hoher Sachschaden nach Brand auf Dachterrasse in Walldorf

Walldorf. Auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses in Walldorf ist aus unbekannten Gründen am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte zufällig eine Polizeistreife den Brand in der Hauptstraße, die noch vor Eintreffen weiterer Rettungskräfte sämtliche Bewohner evakuieren konnte. Keiner von ihnen verletzte sich ernsthaft. Eine Bewohnerin verletzte sich unabhängig von dem eigentlichen Brand leicht, als sie vorsorglich ihre Katzen rettete. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurde die Terrasse vollständig zerstört sowie angrenzende Gebäudeteil zum Teil stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 60.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Walldorf war mit sechs Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz. Zur genauen Brandursache ermittelt nun die Polizei.

