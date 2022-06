Hohe Zahl von Kirchenaustritten im Bistum Speyer

Mainz. 7579 Mitglieder haben im vergangenen Jahr im Bistum Speyer der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Die Zahl lag damit erheblich über der des Jahres 2020 mit damals 5275 Austritten, wie das Bistum am Montag mitteilte. "Die Zahlen zeigen deutlich, dass viele Menschen eine innere Bindung an die Kirche verloren haben und nun auch die äußeren Bindungen kappen", erklärte Generalvikar Markus Magin. Die Kirche müsse den eingeschlagenen Weg der Erneuerung, zu dem ausdrücklich eine konsequente Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs gehöre, weitergehen, betonte Magin. Nur so werde sie etwas von der Glaubwürdigkeit zurückgewinnen können, die nötig sei, um die Botschaft des Evangeliums überzeugend verkünden zu können.

In dem Bistum, das sich auf den Süden von Rheinland-Pfalz und einen Teil des Saarlandes erstreckt, lebten den Angaben zufolge zuletzt rund 483 000 Katholikinnen und Katholiken.

