Rhein-Neckar. Die Hofkapelle des Kurfürsten Carl Theodor genoss in ganz Europa einen herausragenden Ruf. Warum das Orchester als sehr fortschrittlich galt und wie der Alltag der Hofmusiker war, erfahren die Teilnehmer bei einer Kostümführung im Schloss Mannheim an Ostersonntag um 14.30 Uhr. Höhepunkt ist der Besuch im „Erlebnisraum Hofmusik“, wo Instrumente, Filme und Hörstationen ein lebendiges Bild der musikalischen Glanzzeit der „Mannheimer Schule“ vermitteln.

Osterhase macht Abstecher in den Schlossgarten Schwetzingen

Ein Klassiker und Anziehungspunkt für Familien zur Osterzeit ist traditionell der Schlossgarten Schwetzingen. Am Ostersonntag dürfen sich kleine Gäste auf eine Ostereierjagd im Rätselformat freuen. Vier große Buchstaben hat der Osterhase im Garten versteckt. Wer sie findet und zu einem Lösungswort zusammensetzt, kann sich auf ein Geschenk freuen. Von 11 bis 16 Uhr hoppelt der große Osterhase durch den Schlossgarten und sucht die besten Verstecke für sein Buchstabenrätsel. An der Schlosskasse und am Haupteingang können sich die Kinder den Rätselbogen abholen. Wo die Gäste den Osterhasen treffen, erzählt er allen Kindern Wissenswertes über das Schloss.

Süße Überraschung im Schlossgarten Bruchsal

Noch größer ist das Angebot im Schlossgarten Bruchsal. Am Ostersonntag versteckt sich der Osterhase von 12 Uhr bis 16 Uhr im Garten der fürstbischöflichen Residenz und hat eine süße Überraschung dabei. Wer ein gemeinsames Bild von sich und dem Osterhasen unter dem Hashtag #OsternImSchlossBruchsal auf Instagram postet, kann eine Schlossführung für die ganze Familie gewinnen. Für Schlossgäste, die zwar nicht auf der Suche nach dem Osterhasen, aber nach einer kleinen Stärkung sind, hält die mobile Kaffeebar „Coffeebee“ Kaffee und Gebäck am Sonntag von 12 bis 16 Uhr bereit. Sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und von 10 bis 17 Uhr kunterbunte Osterdekoration zaubern und mit nach Hause nehmen.

Rätseltouren und Kostümführungen im Heidelberger Schloss

In Schloss Heidelberg geht es bei Rätseltouren, Kostümführungen und spielerischen Rundgängen durch das Schloss. Wie feierten die Fürsten das Osterfest? Am Ostersonntag um 14.30 Uhr wird das bei der Führung „Festliches Leben bei Hofe“ erklärt. Der unterhaltsame Rundgang erzählt, welche Bräuche es bei Festen und was für Geschenke es gab und welche besonderen Speisen auf den Tisch kamen. Am Ostermontag startet um 14.30 Uhr eine „Reise in die Zeit der Ritter“, eine Familienführung auf den Spuren der Ritter, wo sie tafelten, wohnten und wo Ritterturniere veranstaltet wurden.

Lobdengau-Museum Ladenburg mit Sonderausstellung

Das Lobdengau-Museum Ladenburg ist an Ostersonntag und Ostermontag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, besonders die Sonderausstellung zur Kapelle Sankt Sebastian, der einstigen Hofkapelle der Bischöfe von Worms. Das romanische Bauwerk wurde über den Ruinen der römischen Stadt Lopodunum errichtet und in Gotik, Renaissance und Barock mehrfach verändert. Vor zwei Jahren begann die Sanierung unter der Ägide der katholischen Kirche ein. Das Lobdengau-Museum hat dazu eine Ausstellung“ entwickelt.

Speyerer Modellbautage im Technik Museum

Neben den Sonderausstellungen sowie den unzähligen Exponaten von Unterwasser bis ins Weltall präsentiert an Ostersonntag und Ostermontag im Technik Museum Speyer der Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) seine Speyerer Modellbautage. Hier werden zahlreiche Schiffs-, Auto-, Flugzeug- und Raumschiffmodelle gezeigt. Infostände zu Modellbauaktivitäten und Modellbauvereinen runden das Programm ab. Neben den klassischen Modellbaugenres wie Luftfahrt, Lokomotiven, oder Automobile wird auch der Science-Fiction-Bereich vertreten sein. Bis 16. April läuft in Speyer noch die Walter Röhrl-Sonderausstellung, die ein einzigartiges Stück Rallye-Geschichte zeigt.

Technoseum zeigt in Mannheim zwei aktuelle Ausstellungen

Mit gleich zwei aktuellen Ausstellungen lädt das Technoseum täglich von 9 bis 17 Uhr zu einem Besuch in den Osterferien ein: Die Schau „Auf Empfang! Die Geschichte von Radio und Fernsehen“ zeichnet ein Jahrhundert Mediengeschichte in Deutschland nach, bei der Heinrich Hertz ebenso präsent ist wie Tatort-Kommissar Schimanski und Lindenstraßen-Legende Mutter Beimer. Die erst vor Kurzem eröffnete Mitmach-Ausstellung Elementa 3 wiederum zeigt, welche technischen Innovationen unsere Gegenwart und Zukunft prägen – weshalb die Besucher hier unter anderem eine Wasserstoffrakete zünden oder per VR-Brille der Mondoberfläche einen Besuch abstatten können.

Freilichtlabor Lauresham in Lorsch als beliebter Anziehungspunkt

In Südhessen ist das Freilichtlabor Lauresham bei Kloster Lorsch ein beliebter Anziehungspunkt und an Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Felsenmeer-Informationszentrum in Lautertal hat an den Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels an den Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr. In Zwingenberg ist die Ausstellung „perspektivWechsel“ mit Drohnen-Fotografien von Norbert Göller in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) am Ostersonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.