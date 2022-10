Zuzenhausen. Nur vier Tage nach dem Duell in der Fußball-Bundesliga treffen sich die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Schalke 04 im DFB-Pokal wieder. Beim 3:0-Auswärtssieg am vergangenen Freitag verschärften die Hoffenheimer die Krise beim Gegner, dennoch betreut Coach Frank Kramer die Schalker Mannschaft auch am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) in der Zweitrundenpartie in Sinsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1